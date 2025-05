Les marchés de la halle – Liverdun, 7 juin 2025 10:00, Liverdun.

Liverdun Meurthe-et-Moselle

C’était annoncé, cela se concrétise ! Le premier marché de la Halle aura lieu samedi 7 juin, juste avant le festiv’Halle.

L’occasion de découvrir l’ancienne confiturerie requalifiée rendue au paysage et de vivre un moment d’échange chaleureux sur le parvis et les terrasses animées par le Trio Jean Lo (folk acoustique). Pour cette première édition, 29 producteurs et artisans locaux ont répondu à cette initiative de la Ville de Liverdun ! Vous y trouverez des légumes et des fruits de saison, de la volaille, de la charcuterie, du pain, de la farine, du miel, des créations originales, des pâtés Lorrains, du vin, de la bière, des objets décoratifs, des savons, des produits équitables… La Maison du Tourisme et des savoir-faire du Bassin de Pompey vous présentera également toutes les activités possibles sur notre beau territoire pendant la saison. Un rendez-vous à ne pas manquer !Tout public

English :

It was announced, it’s happening! The first Halle market will take place on Saturday June 7, just before the Halle festivities.

It’s an opportunity to discover the former confiturerie, which has been restored to its former glory, and to share a warm moment of exchange on the forecourt and terraces, where the Trio Jean Lo (acoustic folk) will be performing. For this first edition, 29 local producers and craftsmen have responded to this initiative by the town of Liverdun! You’ll find seasonal fruit and vegetables, poultry, charcuterie, bread, flour, honey, original creations, pâtés Lorrains, wine, beer, decorative objects, soaps, fair trade products… The Maison du Tourisme et des savoir-faire du Bassin de Pompey will also present all the activities on offer in our beautiful region during the season. An event not to be missed!

German :

Es war angekündigt, jetzt wird es wahr! Der erste Markt in der Halle wird am Samstag, den 7. Juni, kurz vor dem Halle-Festival stattfinden.

Eine Gelegenheit, die ehemalige Konfitürenfabrik zu entdecken, die der Landschaft zurückgegeben wurde, und einen Moment des herzlichen Austauschs auf dem Vorplatz und den Terrassen zu erleben, die vom Trio Jean Lo (akustischer Folk) belebt werden. Für diese erste Ausgabe haben 29 lokale Erzeuger und Handwerker auf diese Initiative der Stadt Liverdun reagiert! Sie finden dort Gemüse und Obst der Saison, Geflügel, Wurstwaren, Brot, Mehl, Honig, originelle Kreationen, lothringische Pasteten, Wein, Bier, Dekoartikel, Seifen, Fair-Trade-Produkte… Das Maison du Tourisme et des savoir-faire du Bassin de Pompey wird Ihnen außerdem alle Aktivitäten vorstellen, die während der Saison in unserem schönen Gebiet möglich sind. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

È stato annunciato, sta accadendo! Il primo mercato di Halle si terrà sabato 7 giugno, poco prima del festival di Halle.

È un’occasione per scoprire l’ex fabbrica di marmellate, riportata al suo antico splendore, e per godere di un’atmosfera calda e accogliente sul piazzale e sulle terrazze, dove si esibirà il Trio Jean Lo (folk acustico). Per questa prima edizione, 29 produttori e artigiani locali hanno risposto a questa iniziativa della città di Liverdun! Troverete frutta e verdura di stagione, pollame, salumi, pane, farina, miele, creazioni originali, paté della Lorena, vino, birra, oggetti decorativi, saponi, prodotti del commercio equo e solidale, ecc. La Maison du Tourisme et des savoir-faire du Bassin de Pompey presenterà inoltre tutte le attività disponibili nella nostra bella regione durante la stagione. Un evento da non perdere!

Espanol :

Ya se ha anunciado, ¡ya está en marcha! El primer mercado de Halle tendrá lugar el sábado 7 de junio, justo antes del festival de Halle.

Es la ocasión de descubrir la antigua fábrica de mermeladas, restaurada para recuperar su antiguo esplendor, y de disfrutar de un ambiente cálido y acogedor en la explanada y las terrazas, donde actuará el Trío Jean Lo (folk acústico). Para esta primera edición, 29 productores y artesanos locales han respondido a esta iniciativa de la ciudad de Liverdun Encontrará frutas y verduras de temporada, aves de corral, charcutería, pan, harina, miel, creaciones originales, patés de Lorena, vino, cerveza, artículos de decoración, jabones, productos de comercio justo, etc. La Maison du Tourisme et des savoir-faire du Bassin de Pompey también presentará todas las actividades disponibles en nuestra hermosa región durante la temporada. Una cita ineludible

