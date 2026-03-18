Les marchés de la halle

Esplanade Lerebourg Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-10-03 13:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03

Après le grand succès des marchés de l’an dernier, venez retrouver anciens et nouveaux producteurs sur l’Esplanade Lerebourg samedi 4 avril dès 9H.

Sur nos étals une grande variété de produits locaux et de saison légumes, fruits, pains, volaille, poulet rôti, vin, bière, miel… ou encore du café, des crêpes, du chocolat… Nous accueillerons avec joie un boucher, un nouveau fromager bio, un traiteur, une confiturière…

Et pour les enfants Ypsilon le baladin saura leur faire plaisir avec ses superbes sculptures en ballons.

Les marchés de la Halle chaque premier samedi du mois d’avril à octobre de 9h00 à 13h00 Esplanade Lerebourg restauration sur place (foodtrucks italien, thaïlandais et traiteur lorrain).Tout public

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Esplanade Lerebourg Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

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English :

After the great success of last year?s markets, come and meet old and new producers on the Esplanade Lerebourg on Saturday April 4 from 9H.

On our stalls: a wide variety of local and seasonal produce: vegetables, fruit, bread, poultry, roast chicken, wine, beer, honey? as well as coffee, crêpes, chocolate? We’ll be delighted to welcome a butcher, a new organic cheesemaker, a caterer, a jam maker…

And for the kids Ypsilon le baladin will delight them with his superb balloon sculptures.

Halle markets every first Saturday of the month from April to October 9am to 1pm ? Esplanade Lerebourg on-site catering (foodtrucks: Italian, Thai and caterer from Lorraine).

L’événement Les marchés de la halle Liverdun a été mis à jour le 2026-03-18 par TOURISME BASSIN de POMPEY