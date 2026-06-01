Le Monastère

Les marchés de l’été des Audacieuses

Domaine de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-18

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les audacieuses organise des marchés de créateurs, revendeurs et producteurs, comprenant animation musicale et restauration sur place.

Chaque jeudi soir de l’été, la Guinguette Le Combero accueille les Marchés de l’Été, un rendez-vous convivial dédié à la découverte des savoir-faire et des produits locaux.

Créateurs, artisans, producteurs et revendeurs se retrouvent pour proposer leurs créations, spécialités gourmandes et produits du terroir dans une ambiance chaleureuse et festive. L’occasion parfaite pour flâner entre les stands, échanger avec les exposants et profiter d’animations musicales tout au long de la soirée.

Une offre de restauration sur place permet également de savourer pleinement l’expérience et de prolonger ce moment de détente en famille ou entre amis.

Un événement estival incontournable pour découvrir les richesses locales et profiter des soirées d’été dans un cadre agréable et animé. .

Domaine de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85

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English :

Les audacieuses organizes markets for designers, retailers and producers, with live music and on-site catering.

L’événement Les marchés de l’été des Audacieuses Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)