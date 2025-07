Les marchés de l’été Rodez

Les marchés de l'été Rodez jeudi 17 juillet 2025.

Les marchés de l’été

Rodez Aveyron

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-08-28

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Les marchés de l’été, c’est tous les jeudis de juillet/août à 18h30 (sauf le jeudi 10 juillet)

Retrouvez le marché au domaine de Combelles à la guinguette le Combéro tous les jeudis soir de l’été.

Venez passer un bon moment dans un écrin de verdure, aux portes de Rodez dans ce lieu incroyable.

Au programme restauration, animations musicales, marché de créateurs, revendeurs et producteurs. .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Summer markets are held every Thursday in July and August at 6:30pm (except Thursday, July 10)

German :

Die Sommermärkte finden jeden Donnerstag im Juli/August um 18:30 Uhr statt (außer Donnerstag, den 10. Juli)

Italiano :

I mercati estivi si tengono ogni giovedì di luglio e agosto alle 18.30 (tranne giovedì 10 luglio)

Espanol :

Los mercados de verano se celebran todos los jueves de julio y agosto a las 18.30 horas (excepto el jueves 10 de julio)

