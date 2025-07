Les marchés de l’été Schillersdorf

Les marchés de l’été Schillersdorf samedi 2 août 2025.

2 Rue des Comtes de Hanau Schillersdorf Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-02 16:00:00

fin : 2025-08-02 21:00:00

2025-08-02

Le clos bleu présente les marchés de l’été

Marché artisanal et alimentaire, restauration du soir et salon de thé éphémère

Marché artisanal et alimentaire

Restauration du soir

Salon de thé éphémère 0 .

2 Rue des Comtes de Hanau Schillersdorf 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 74 28 33 closbleuvosgesdunord@gmail.com

English :

Le Clos Bleu presents its summer markets

Craft and food market, evening catering and ephemeral tearoom

German :

Le clos bleu präsentiert die Sommermärkte

Kunsthandwerker- und Lebensmittelmarkt, Abendverpflegung und vorübergehender Teesalon

Italiano :

Le Clos Bleu presenta i suoi mercati estivi

Mercatino dell’artigianato e del cibo, ristorazione serale e sala da tè temporanea

Espanol :

Le Clos Bleu presenta sus mercados de verano

Mercado de artesanía y alimentación, restauración nocturna y salón de té temporal

