Les Marchés de Moselle et Madon Chaligny rue du Val Fleurion Chaligny

Les Marchés de Moselle et Madon Chaligny

rue du Val Fleurion Parking Pintier Chaligny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 16:00:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Vos producteurs locaux prennent soin de votre assiette !

Les marchés de Moselle et Madon sont organisés par les communes de la CCMM, les producteurs et artisans afin de favoriser une consommation locale, de qualité et responsable.

Les marchés de Moselle et Madon réunissent des producteurs fermiers et artisans locaux. Ils mettent à la portée de tous les habitants, des produits de l’exploitation d’origine locale et de qualité, en vente directe par les agriculteurs ou artisans eux-mêmes.Tout public

0 .

rue du Val Fleurion Parking Pintier Chaligny 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 26 45 00 contact@cc-mosellemadon.fr

English :

Your local producers take care of your plate!

The Moselle et Madon markets are organized by the communes of the CCMM, producers and craftsmen to encourage local, quality and responsible consumption.

The Moselle et Madon markets bring together local farmers and craftsmen. They make locally-sourced, high-quality farm produce available to all residents, for direct sale by the farmers or craftsmen themselves.

German :

Ihre lokalen Produzenten kümmern sich um Ihren Teller!

Die Märkte von Moselle und Madon werden von den Gemeinden der CCMM, den Erzeugern und Handwerkern organisiert, um einen lokalen, qualitativ hochwertigen und verantwortungsbewussten Konsum zu fördern.

Auf den Märkten von Moselle et Madon treffen sich lokale Bauern und Handwerker. Sie bieten allen Einwohnern die Möglichkeit, Produkte lokaler Herkunft und Qualität direkt von den Landwirten oder Handwerkern selbst zu kaufen.

Italiano :

I vostri produttori locali si prendono cura del vostro piatto!

I mercati della Mosella e del Madon sono organizzati dai comuni della CCMM, dai produttori e dagli artigiani per favorire un consumo locale, di qualità e responsabile.

I mercati della Mosella e del Madon riuniscono agricoltori e artigiani locali. Mettono a disposizione di tutti i residenti prodotti agricoli di qualità e di provenienza locale, per la vendita diretta da parte degli stessi agricoltori o artigiani.

Espanol :

Los productores locales cuidan de tu plato

Los mercados de Moselle et Madon están organizados por los municipios de la CCMM, productores y artesanos para fomentar el consumo local, de calidad y responsable.

Los mercados del Mosela y del Madón reúnen a agricultores y artesanos locales. Ponen a disposición de todos los habitantes productos agrícolas de calidad y de proximidad, para su venta directa por los propios agricultores o artesanos.

