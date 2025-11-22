Les Marchés de Noël éphémères Carré Louvain Sarreguemines
Les Marchés de Noël éphémères
Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle
Chaque week-end, des artisans s’installent au Carré Louvain !
Créations originales, idées cadeaux et ambiance conviviale au coeur du Marché de Noël.Tout public
Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr
English :
Every weekend, artisans set up shop in Carré Louvain!
Original creations, gift ideas and a friendly atmosphere in the heart of the Christmas Market.
German :
Jedes Wochenende lassen sich Kunsthandwerker im Carré Louvain nieder!
Originelle Kreationen, Geschenkideen und eine gemütliche Atmosphäre im Herzen des Weihnachtsmarktes.
Italiano :
Ogni fine settimana, gli artigiani si danno appuntamento al Carré Louvain!
Creazioni originali, idee regalo e un’atmosfera amichevole nel cuore del Mercato di Natale.
Espanol :
Todos los fines de semana, los artesanos se instalan en Carré Louvain
Creaciones originales, ideas para regalar y un ambiente agradable en el corazón del Mercado de Navidad.
