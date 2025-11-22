Les Marchés de Noël éphémères Carré Louvain Sarreguemines

Les Marchés de Noël éphémères

Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Chaque week-end, des artisans s’installent au Carré Louvain !

Créations originales, idées cadeaux et ambiance conviviale au coeur du Marché de Noël.Tout public

0 .

Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

Every weekend, artisans set up shop in Carré Louvain!

Original creations, gift ideas and a friendly atmosphere in the heart of the Christmas Market.

German :

Jedes Wochenende lassen sich Kunsthandwerker im Carré Louvain nieder!

Originelle Kreationen, Geschenkideen und eine gemütliche Atmosphäre im Herzen des Weihnachtsmarktes.

Italiano :

Ogni fine settimana, gli artigiani si danno appuntamento al Carré Louvain!

Creazioni originali, idee regalo e un’atmosfera amichevole nel cuore del Mercato di Natale.

Espanol :

Todos los fines de semana, los artesanos se instalan en Carré Louvain

Creaciones originales, ideas para regalar y un ambiente agradable en el corazón del Mercado de Navidad.

L’événement Les Marchés de Noël éphémères Sarreguemines a été mis à jour le 2025-11-14 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES