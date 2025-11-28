Les Marchés de Noël Issenheim

Les Marchés de Noël

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-30

4 lieux

-Horticulture Stempfler 28, 29, 30 novembre de 9h à 19h

-Ehpad Saint Antoine 29 novembre de 10h à 17h

-L’Etrange Noël de l’Adresse 29 novembre de 14h à 20h et 30 novembre de 14h à 18h

-Amicale des Vétérans d’Issenheim 29 novembre de 14h à 19h et 30 novembre de 9h à 18h. Petite restauration et buvette jusqu’à 21h. .

Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est

English :

4 venues: Salle des fêtes (by the Amicale des Vétérans d’Issenheim) on November 29, from 2pm to 7pm and on November 30, from 9am to 6pm. Snacks and refreshments until 9pm. Horticulture Stempfler on November 28, 29, 30, 9am to 7pm. Ehpad Saint Antoine on November 29, from 10am to 5pm. L’Adresse (artists’ collective) on November 29, from 2pm to 8pm, and on November 30, from 2pm to 6pm.

German :

4 Orte: Festsaal (von der Amicale des Vétérans d’Issenheim) am 29. November, von 14 bis 19 Uhr und am 30. November, von 9 bis 18 Uhr. Kleine Speisen und Getränke bis 21 Uhr. Gartenbaubetrieb Stempfler am 28., 29. und 30. November, von 9 bis 19 Uhr. Ehpad Saint Antoine am 29. November, von 10 bis 17 Uhr. L’Adresse (Künstlerkollektiv) am 29. November von 14 bis 20 Uhr und am 30. November von 14 bis 18 Uhr.

Italiano :

4 sedi: Salle des fêtes (organizzate dall’Amicale des Vétérans d’Issenheim) il 29 novembre, dalle 14:00 alle 19:00 e il 30 novembre, dalle 9:00 alle 18:00. Spuntini e rinfreschi disponibili fino alle 21.00. Orticoltura Stempfler il 28, 29 e 30 novembre, dalle 9.00 alle 19.00. Ehpad Saint Antoine il 29 novembre, dalle 10.00 alle 17.00. L’Adresse (collettivo di artisti) il 29 novembre dalle 14:00 alle 20:00 e il 30 novembre dalle 14:00 alle 18:00.

Espanol :

4 lugares: Salle des fêtes (organizada por la Amicale des Vétérans d’Issenheim) el 29 de noviembre, de 14:00 a 19:00 h, y el 30 de noviembre, de 9:00 a 18:00 h. Habrá aperitivos y refrescos hasta las 21.00 h. Horticultura Stempfler los días 28, 29 y 30 de noviembre, de 9.00 a 19.00 h. Ehpad Saint Antoine el 29 de noviembre, de 10.00 a 17.00 h. L’Adresse (colectivo de artistas) el 29 de noviembre de 14:00 a 20:00 y el 30 de noviembre de 14:00 a 18:00.

