Les marchés de Noël s’installent dans la capitale

Pour préparer les festivités de fin d’année, on vous partage quelques suggestions de lecture.

Participez à la collecte des boîtes de Noël solidaires jusqu’au 16 décembre !

Nos idées pour emballer ses cadeaux à petit prix

6 idées de cadeaux faciles à fabriquer et (presque) gratuits !

Découvrez ci-dessous le programme des différents marchés qui égayeront les Parisiens et Parisiennes de novembre 2025 à janvier 2026.

Que serait Noël sans ses traditionnels marchés ? Dès novembre, les premiers chalets commencent à pousser partout dans la capitale !

Du lundi 17 novembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :

