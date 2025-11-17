Les marchés de Noël s’installent dans la capitale
Les marchés de Noël s’installent dans la capitale lundi 17 novembre 2025.
Pour préparer les festivités de fin d’année, on vous partage quelques suggestions de lecture.
Participez à la collecte des boîtes de Noël solidaires jusqu’au 16 décembre !
Nos idées pour emballer ses cadeaux à petit prix
6 idées de cadeaux faciles à fabriquer et (presque) gratuits !
Découvrez ci-dessous le programme des différents marchés qui égayeront les Parisiens et Parisiennes de novembre 2025 à janvier 2026.
Que serait Noël sans ses traditionnels marchés ? Dès novembre, les premiers chalets commencent à pousser partout dans la capitale !
Du lundi 17 novembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :
gratuit Tout public.
