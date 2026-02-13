Les Marchés d’Hiver à Eyne, Eyne, Eyne

Les Marchés d’Hiver à Eyne 18 février – 4 mars, les mercredis Eyne Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T16:00:00+01:00 – 2026-03-04T19:00:00+01:00

Rendez-vous le mercredi 18 & 25 février et le mercredi 4 mars !

Pour un moment festif ensemble en bas des pistes de la Station du Cambre d’Aze à Eyne !

Horaire : de 16h à 19h

Restauration à emporter(crêpes et galettes salées).

18h30 vin chaud et chocolat chaud offert

19h descente aux flambeaux.

Lieu: Station du Cambre d’Aze – Eyne

Au niveau des caisses.

Marchés des Producteurs de Pays ® est une marque des Chambres d’agriculture.

Ce sont de véritables marchés où vous ne rencontrerez que des agriculteurs et leurs amis artisans. Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permettent ainsi d‘acheter les meilleurs produits locaux « à la source ».

DONNONS DU SENS À NOTRE ALIMENTATION !

Retrouvez tous les Marchés de Producteurs de Pays ® sur :

https://producteurs66.com

Eyne Eyne Eyne 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 99 33 98 »}] [{« link »: « https://producteurs66.com »}]

Venez passer un moment conviviale en montagne ! Marché des producteurs de pays Station de ski

Unsplash, Grange d’Eyne, Miellerie du Cambre, Cal Gilet