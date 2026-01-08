Les marches d’hiver Couleuvre
Les marches d'hiver Couleuvre samedi 10 janvier 2026.
Les marches d’hiver
Salle socio-culturelle Couleuvre Allier
Tarif : 3 – 3 – 40 EUR
Cotisation annuelle: 40€
Non-adhérent: 3€
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Marche d’hiver de 9 km à Couleuvre, en Pays de Tronçais avec la Gym de Saint-Plaisir.
Départ à 13h30 de Couleuvre.
Salle socio-culturelle Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 58 15 73 gym.stplaisir@gmail.com
English :
9 km winter walk in Couleuvre, Pays de Tronçais, with Gym de Saint-Plaisir.
Departure from Couleuvre at 1:30pm.
