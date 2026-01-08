Les marches d’hiver Couleuvre

Les marches d’hiver

Salle socio-culturelle Couleuvre Allier

Tarif : 3 – 3 – 40 EUR

Cotisation annuelle: 40€

Non-adhérent: 3€

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Marche d’hiver de 9 km à Couleuvre, en Pays de Tronçais avec la Gym de Saint-Plaisir.

Départ à 13h30 de Couleuvre.

Salle socio-culturelle Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 58 15 73 gym.stplaisir@gmail.com

English :

9 km winter walk in Couleuvre, Pays de Tronçais, with Gym de Saint-Plaisir.

Departure from Couleuvre at 1:30pm.

