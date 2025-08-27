Informations pratiques

Castets et Castillon

Les marchés du canal

Route du Moulin Castets et Castillon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14

Restauration, buvette, créateurs et toujours une animation musicale pour chaque soir ! .

Route du Moulin Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 83 09 lmdc33210@gmail.com

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English : Les marchés du canal

L’événement Les marchés du canal Castets et Castillon a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud