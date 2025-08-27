AGENDA · Castets et Castillon
Les marchés du canal Castets et Castillon
vendredi 10 juillet 2026 · Castets et Castillon
Informations pratiques
Castets et Castillon
Les marchés du canal
Route du Moulin Castets et Castillon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14
Restauration, buvette, créateurs et toujours une animation musicale pour chaque soir ! .
Route du Moulin Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 83 09 lmdc33210@gmail.com
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English : Les marchés du canal
L’événement Les marchés du canal Castets et Castillon a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud