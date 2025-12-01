Les marchés du mardi fêtent la fin d’année ! Centre-ville Argelès-Gazost

Les marchés du mardi fêtent la fin d’année !

Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-30 09:00:00

fin : 2025-12-30 13:00:00

2025-12-30

La magie de Noël s’invite sur vos marchés à Argelès !

Entre musique, animations et déambulations festives, venez faire vos emplettes dans une atmosphère chaleureuse et joyeuse à l’approche des fêtes.

Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66

English :

The magic of Christmas comes to your Argelès markets!

With music, entertainment and festive strolls, come and do your shopping in a warm and cheerful atmosphere as the festive season approaches.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug auf Ihren Märkten in Argelès!

Zwischen Musik, Animationen und festlichen Umzügen können Sie Ihre Einkäufe in einer warmen und fröhlichen Atmosphäre tätigen, wenn die Feiertage näher rücken.

Italiano :

La magia del Natale arriva nei vostri mercatini di Argelès!

Con musica, intrattenimento e passeggiate festive, venite a fare shopping in un’atmosfera calda e allegra, mentre si avvicina la stagione delle feste.

Espanol :

¡La magia de la Navidad llega a tus mercados de Argelès!

Con música, animaciones y paseos festivos, ven a hacer tus compras en un ambiente cálido y alegre cuando se acercan las fiestas.

