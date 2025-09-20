Les Marches Inouïes s’invitent au Bel-Air Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye Saint-Germain-en-Laye

Les Marches Inouïes s’invitent au Bel-Air Samedi 20 septembre, 15h00, 17h30 Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye Yvelines

Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Ce parcours traversant des espaces urbains avec des marches, il nécessite une bonne condition physique. Entrée limitée au nombre de places

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Stéphane Marin vous invite à (re-)découvrir, en marche, l’environnement sonore du Bel-Air par le biais de différentes expériences sensibles d’écoutes. En recourant à l’écoute « augmentée », en superposant une création sonore poreuse à l’écoute naturelle « in situ », il propose de modifier radicalement notre expérience des lieux. Les sons dans le casque se « frottent » aux sons des espaces traversés : il en découle une découverte synesthésique de l’environnement sonore.

Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye 1 Place des rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « micro.folie@saintgermainenlaye.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 87 20 32 »}]

© Espaces sonores