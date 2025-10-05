Les Marchés Mobiles Jardin de Charlotte Coing-Roy Nantes

Les Marchés Mobiles Jardin de Charlotte Coing-Roy Nantes dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 11:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

L’association nantaise Abricadabroc, organisatrice de marchés de la création depuis presque vingt ans dans la région, propose les 4 et 5 octobre 2025 la découverte de talents créatifs locaux à l’occasion d’une étape à Nantes, sa dernière de l’année dans un jardin. Le marché sera accueilli par Charlotte Coing-Roy, créatrice de cyanotypes. Pour l’occasion, 10 créatrices, sélectionnées pour la qualité de leur travail artisanal ou artistique, seront présentes. Soucieuses de faire découvrir leur savoir-faire ou leur démarche, elles se feront un plaisir d’échanger avec le public autour de leurs créations, produites en série limitée : des bijoux en céramique, en tissu ou en paperolles, des broderies sur tambours, des accessoires en laine naturelle tricotée, des abat-jour, appliques ou suspensions, des céramiques, de l’illustration jeunesse et des objets déco en vitrail. L’entrée est libre et les visiteurs seront accueillis autour d’un thé ou d’un café offert par Abricadabroc.

Jardin de Charlotte Coing-Roy Doulon – Bottière Nantes 44300

0635572271 https://abricadabroc.fr/