Les marchés nocturnes de l’artisanat Quai vendeuvre Caen

Les marchés nocturnes de l’artisanat Quai vendeuvre Caen vendredi 11 juillet 2025.

Les marchés nocturnes de l’artisanat

Quai vendeuvre Port de plaisance Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15

La Ville de Caen organise la 27ème édition des marchés nocturnes de l’artisanat sur le port de plaisance, tous les vendredi du 11 juillet au 15 août.

Retrouvez une cinquantaine d’exposants et fabricants de produits du terroir bijoux, articles de cuir, bougies, savons, poterie, articles déco…

Bijoux

Mainecoon Bijoux

Bijoux artisanaux

Les Cocottes Sauvages

Bijoux Brodés et en pâte polymère

Mary Bijoux

Bijoux en tissu, cristal, acier et cuir

Les Joyaux D’Eden

Bijoux en pierres naturelles

Martine Couleurs Et Senteurs

Bijoux en tissu, raphia, cuir et accessoires pour cheveux

Lizoë

Bijoux en pierres semi-précieuses

Sara‘Home

Bijoux en papier japonais

Bijoux à la Cire Perdue

Bijoux à la cire perdue d’alliages de métaux, sculptures

Isatis

Bijoux en bois dessinés et peints à la main

Juste Chic Et Doré

Bijoux fantaisies

Les Bricoles De Joh

Bijoux en résine, barrettes et pin’s

Décoration

S.Crapediem-Fée Main

Tableaux, décorations et bijoux avec technique d’encre à alcool

Matti-Art

Art de la table, décorations en bois, marqueterie de paille, pyrogravure

Julia Studio Graphique

Illustrations, affiches et cartes postales

Atelier Paulette

Objets uniques sérigraphiés à la main

Atelier Oasis

Créations artisanales en macramé

Brummelbär

Illustrations originales, créations papier et tissu, pins, chouchous

La Toulinerie

Créations artisanales en nœuds marins

Miel De Renart

Illustrations, accessoires en bois : pins, broches, porte-clés, petite décoration

Benoit Dessine

Aquarelles, affiches et cartes postales sur la région

Bougies

Candel Lueur Créations

Bougies gourmandes, poudres et fondants parfumés, désodorisants

Cuir-céramique

Manon Lejuez

Céramique artisanale

Yohann Hebert

Faïence artisanale

L’atelier Du Nord

Atelier de maroquinerie artisanale d’inspiration Viking

Confection

Fallait-Y-Penser

Manchons, couvre-selle et gilets de sécurité pour cycliste, nappes

CBBE

Accessoires pour enfants en tissus

Couture et autres idées

Créations textiles pour petits et grands

Jeanne et Juliette

Veilleuses décoratives et accessoires en tissu

Handgel

Créations d’accessoires pratiques et colorés du quotidien

Une maille un point c’est tout

Sacoches, bananes, trousses, étuis à lunettes

Mon labo couture

Vêtements et accessoires pour femmes en tissus colorés

Y’a 2 lajoie

Jeux textiles lavables et réutilisables pour enfants

2a-s marine

Sacs en voiles recyclées, mobiliers marins, bracelets, coussins

Atipic

Produits en tissus de réemploi et zéro déchet

Camelle broderie

Objets décoratifs, accessoires, textiles et bijoux brodés a la main

Bellydoo

Bouillotes upcyclées et solidaires, fabriquées en normandie

Kap créa

Manchettes et cols amovibles, sacs en toile militaire et tapisserie

Cosmétiques

Les savons du bout de la presqu’île

Savons saponifiés a froid bio

Savonnier soapy

Savons, baumes corporels, shampoings artisanaux

Gastronomie

Dought it

Cookies artisanaux et pâte a cookie crue

Skinfaxi

Cocktails prêts à boire

La-jon

Boissons artisanales à base de rhum

La cuisine de François

Empanadas, desserts et épicerie fine espagnole

Cooking dokta

Gastronomie kreyol

Au bon miel Normandie

Miel, pain d’épices, caramels

Brasserie du chaos

Bières artisanales

Fifi & boutin

Sirops de fruits frais exotiques de fabrication artisanale

Les délices du Maghreb

Pâtisseries et spécialités orientales salées et sucrées

Sam plais

Cookies artisanaux

Brasserie la Beerouette

Bières locales

La Rochefumée

Fumaison à chaud et à froid de produits du circuit court normand

Perlé de Normandie

Apéritifs pétillants bio et normands

Le safran de Normandie

Safran, yuzu, poivre du sichuan, ail des ours et ail noir normands

Normandanier

Produits du terroir normand

Monsieur Habo Naseh

Cuisine syrienne à emporter

La Ville de Caen organise la 27ème édition des marchés nocturnes de l’artisanat sur le port de plaisance, tous les vendredi du 11 juillet au 15 août.

Retrouvez une cinquantaine d’exposants et fabricants de produits du terroir bijoux, articles de cuir, bougies, savons, poterie, articles déco…

Bijoux

Mainecoon Bijoux

Bijoux artisanaux

Les Cocottes Sauvages

Bijoux Brodés et en pâte polymère

Mary Bijoux

Bijoux en tissu, cristal, acier et cuir

Les Joyaux D’Eden

Bijoux en pierres naturelles

Martine Couleurs Et Senteurs

Bijoux en tissu, raphia, cuir et accessoires pour cheveux

Lizoë

Bijoux en pierres semi-précieuses

Sara‘Home

Bijoux en papier japonais

Bijoux à la Cire Perdue

Bijoux à la cire perdue d’alliages de métaux, sculptures

Isatis

Bijoux en bois dessinés et peints à la main

Juste Chic Et Doré

Bijoux fantaisies

Les Bricoles De Joh

Bijoux en résine, barrettes et pin’s

Décoration

S.Crapediem-Fée Main

Tableaux, décorations et bijoux avec technique d’encre à alcool

Matti-Art

Art de la table, décorations en bois, marqueterie de paille, pyrogravure

Julia Studio Graphique

Illustrations, affiches et cartes postales

Atelier Paulette

Objets uniques sérigraphiés à la main

Atelier Oasis

Créations artisanales en macramé

Brummelbär

Illustrations originales, créations papier et tissu, pins, chouchous

La Toulinerie

Créations artisanales en nœuds marins

Miel De Renart

Illustrations, accessoires en bois : pins, broches, porte-clés, petite décoration

Benoit Dessine

Aquarelles, affiches et cartes postales sur la région

Bougies

Candel Lueur Créations

Bougies gourmandes, poudres et fondants parfumés, désodorisants

Cuir-céramique

Manon Lejuez

Céramique artisanale

Yohann Hebert

Faïence artisanale

L’atelier Du Nord

Atelier de maroquinerie artisanale d’inspiration Viking

Confection

Fallait-Y-Penser

Manchons, couvre-selle et gilets de sécurité pour cycliste, nappes

CBBE

Accessoires pour enfants en tissus

Couture et autres idées

Créations textiles pour petits et grands

Jeanne et Juliette

Veilleuses décoratives et accessoires en tissu

Handgel

Créations d’accessoires pratiques et colorés du quotidien

Une maille un point c’est tout

Sacoches, bananes, trousses, étuis à lunettes

Mon labo couture

Vêtements et accessoires pour femmes en tissus colorés

Y’a 2 lajoie

Jeux textiles lavables et réutilisables pour enfants

2a-s marine

Sacs en voiles recyclées, mobiliers marins, bracelets, coussins

Atipic

Produits en tissus de réemploi et zéro déchet

Camelle broderie

Objets décoratifs, accessoires, textiles et bijoux brodés a la main

Bellydoo

Bouillotes upcyclées et solidaires, fabriquées en normandie

Kap créa

Manchettes et cols amovibles, sacs en toile militaire et tapisserie

Cosmétiques

Les savons du bout de la presqu’île

Savons saponifiés a froid bio

Savonnier soapy

Savons, baumes corporels, shampoings artisanaux

Gastronomie

Dought it

Cookies artisanaux et pâte a cookie crue

Skinfaxi

Cocktails prêts à boire

La-jon

Boissons artisanales à base de rhum

La cuisine de François

Empanadas, desserts et épicerie fine espagnole

Cooking dokta

Gastronomie kreyol

Au bon miel Normandie

Miel, pain d’épices, caramels

Brasserie du chaos

Bières artisanales

Fifi & boutin

Sirops de fruits frais exotiques de fabrication artisanale

Les délices du Maghreb

Pâtisseries et spécialités orientales salées et sucrées

Sam plais

Cookies artisanaux

Brasserie la Beerouette

Bières locales

La Rochefumée

Fumaison à chaud et à froid de produits du circuit court normand

Perlé de Normandie

Apéritifs pétillants bio et normands

Le safran de Normandie

Safran, yuzu, poivre du sichuan, ail des ours et ail noir normands

Normandanier

Produits du terroir normand

Monsieur Habo Naseh

Cuisine syrienne à emporter .

Quai vendeuvre Port de plaisance Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00

English : Les marchés nocturnes de l’artisanat

The City of Caen is organizing the 27th edition of its night craft markets in the marina, every Friday from July 11 to August 15.

You’ll find around fifty exhibitors and manufacturers of local products: jewelry, leather goods, candles, soaps, pottery, decorative items…

Jewelry

Mainecoon Jewelry

Handcrafted jewelry

Les Cocottes Sauvages

Embroidered and polymer clay jewelry

Mary Bijoux

Jewelry in fabric, crystal, steel and leather

Les Joyaux D?Eden

Jewelry in natural stones

Martine Couleurs Et Senteurs

Jewelry in fabric, raffia, leather and hair accessories

Lizoë

Jewelry in semi-precious stones

Sara?Home

Japanese paper jewelry

Lost Wax Jewelry

Lost wax jewelry from metal alloys, sculptures

Isatis

Hand-drawn and hand-painted wooden jewelry

Just Chic And Golden

Fancy jewelry

Les Bricoles De Joh

Resin jewelry, barrettes and pins

Decoration

S.Crapediem-Fée Main

Paintings, decorations and jewelry with alcohol ink technique

Matti-Art

Tableware, wood decorations, straw marquetry, pyrography

Julia Studio Graphique

Illustrations, posters and postcards

Atelier Paulette

Unique hand-screened objects

Atelier Oasis

Handcrafted macramé creations

Brummelbär

Original illustrations, paper and fabric creations, pins, scrunchies

La Toulinerie

Handcrafted creations in marine knots

Miel De Renart

Illustrations, wooden accessories: pins, brooches, key rings, small decorations

Benoit Dessine

Watercolors, posters and postcards about the region

Candles

Candel Lueur Créations

Gourmet candles, scented powders and melts, air fresheners

Leather-ceramics

Manon Lejuez

Handmade ceramics

Yohann Hebert

Hand-crafted earthenware

L?atelier Du Nord

Viking-inspired handcrafted leather goods workshop

Manufacturing

Fallait-Y-Penser

Muffs, saddle covers and safety vests for cyclists, tablecloths

CBBE

Children’s fabric accessories

Sewing and other ideas

Textile creations for young and old

Jeanne and Juliette

Decorative nightlights and fabric accessories

Handgel

Creations for practical, colorful everyday accessories

A stitch is all

Bags, fanny packs, cases, spectacle cases

My sewing lab

Women’s clothing and accessories in colorful fabrics

Y?a 2 lajoie

Washable and reusable textile games for children

2a-s marine

Recycled sail bags, marine furniture, bracelets, cushions

Atipic

Products in reused and zero-waste fabrics

Camelle embroidery

Hand-embroidered decorative objects, accessories, textiles and jewelry

Bellydoo

Upcycled, solidarity-based hot-water bottles, made in Normandy

Kap créa

Removable cuffs and collars, military canvas and tapestry bags

Cosmetics

Soaps from the tip of the peninsula

Organic cold-saponified soaps

Soapy soap maker

Handcrafted soaps, body balms, shampoos

Gastronomy

Dought it

Artisanal cookies and raw cookie dough

Skinfaxi

Ready-to-drink cocktails

La-jon

Artisanal rum-based drinks

François’ cuisine

Empanadas, desserts and Spanish delicatessen

Cooking dokta

Kreyol gastronomy

Au bon miel Normandie

Honey, gingerbread, caramels

Brasserie du chaos

Artisanal beers

Fifi & boutin

Handcrafted fresh exotic fruit syrups

Maghreb delights

Oriental sweet and savory pastries and specialties

Sam plais

Homemade cookies

Beerouette Brewery

Local beers

La Rochefumée

Hot and cold smoking of local Normandy produce

Perlé de Normandie

Organic and Normandy sparkling aperitifs

Saffron from Normandy

Normandy saffron, yuzu, sichuan pepper, wild garlic and black garlic

Normandanier

Products from Normandy

Monsieur Habo Naseh

Syrian takeaway

German : Les marchés nocturnes de l’artisanat

Die Stadt Caen organisiert die 27. Ausgabe der nächtlichen Kunsthandwerksmärkte im Jachthafen, jeden Freitag vom 11. Juli bis zum 15. August.

Hier finden Sie rund 50 Aussteller und Hersteller von Produkten aus der Region: Schmuck, Lederwaren, Kerzen, Seifen, Töpferwaren, Dekoartikel…

Schmuck

Mainecoon Schmuck

Handwerklicher Schmuck

Les Cocottes Sauvages

Bestickter Schmuck und Schmuck aus Polymerpaste

Mary Schmuck

Schmuck aus Stoff, Kristall, Stahl und Leder

Les Joyaux D?Eden

Schmuck aus Natursteinen

Martine Couleurs Et Senteurs (Farben Und Düfte)

Schmuck aus Stoff, Bast, Leder und Haaraccessoires

Lizoë

Schmuck aus Halbedelsteinen

Sara?Home

Schmuck aus japanischem Papier

Schmuck aus verlorenem Wachs

Schmuck aus Metalllegierungen im Wachsausschmelzverfahren, Skulpturen

Isatis

Handgezeichneter und handbemalter Holzschmuck

Just Chic And Golden

Modeschmuck

Les Bricoles De Joh

Harzschmuck, Haarspangen und Anstecknadeln

Dekoration

S.Crapediem-Fee Hand

Bilder, Dekorationen und Schmuck mit Alkoholtintentechnik

Matti-Art

Tischkultur, Holzdekorationen, Strohmarketerie, Pyrogravur

Julia Grafikstudio

Illustrationen, Poster und Postkarten

Atelier Paulette

Einzigartige, von Hand im Siebdruckverfahren hergestellte Objekte

Atelier Oasis

Handwerkliche Kreationen aus Makramee

Brummelbär

Originalillustrationen, Papier- und Stoffkreationen, Pins, Haargummis

La Toulinerie

Kunsthandwerkliche Kreationen aus Meeresnudeln

Miel De Renart

Illustrationen, Accessoires aus Holz: Pins, Broschen, Schlüsselanhänger, kleine Dekorationen

Benoit Dessine

Aquarelle, Poster und Postkarten über die Region

Kerzen

Candel Lueur Créations

Feinschmeckerkerzen, parfümierte Puder und Fondants, Lufterfrischer

Leder-Keramik

Manon Lejuez

Handwerkliche Keramik

Yohann Hebert

Handwerkliche Fayence

L?atelier Du Nord

Atelier für handgefertigte Lederwaren im Wikinger-Stil

Anfertigung

Fallait-Y-Penser

Ärmelschoner, Sattelüberzüge und Sicherheitswesten für Radfahrer, Tischdecken

CBBE

Zubehör für Kinder aus Stoff

Nähen und andere Ideen

Textilkreationen für Groß und Klein

Jeanne und Juliette

Dekorative Nachtlichter und Accessoires aus Stoff

Handgel

Kreationen von praktischen und farbenfrohen Alltagsaccessoires

Eine Masche, ein Stich, das ist alles

Taschen, Bananen, Etuis, Brillenetuis

Mein Näh-Labor

Damenbekleidung und Accessoires aus bunten Stoffen

Y?a 2 lajoie

Waschbare und wiederverwendbare Textil-Spiele für Kinder

2a-s marine

Taschen aus recycelten Segeln, Marinemöbel, Armbänder, Kissen

Atipic

Produkte aus wiederverwendeten Stoffen und Zero Waste

Camelle Stickerei

Handgestickte Deko-Objekte, Accessoires, Textilien und Schmuck

Bellydoo

Upcycelte und solidarische Wärmflaschen, hergestellt in der Normandie

Kap créa

Abnehmbare Manschetten und Kragen, Taschen aus Militärleinen und Tapisserie

Kosmetika

Die Seifen vom Ende der Halbinsel

Kaltverseifte Bio-Seifen

Seifenhersteller soapy

Handgemachte Seifen, Körperbalsame, Shampoos

Gastronomie

Dought it

Handgemachte Cookies und roher Keksteig

Skinfaxi

Trinkfertige Cocktails

La-jon

Handwerklich hergestellte Getränke auf Rumbasis

Die Küche von François

Empanadas, Desserts und spanische Delikatessen

Cooking dokta

Kreyol-Gastronomie

Au bon miel Normandie

Honig, Lebkuchen, Karamellbonbons

Brasserie du chaos

Handwerklich hergestellte Biere

Fifi & boutin

Handwerklich hergestellte Sirupe aus frischen exotischen Früchten

Die Köstlichkeiten des Maghreb

Gebäck und orientalische Spezialitäten, salzig und süß

Sam plais

Handgemachte Kekse

Brasserie la Beerouette

Lokale Biere

La Rochefumée

Heiß- und Kalträuchern von Produkten aus dem kurzen normannischen Kreislauf

Perlé de Normandie

Perlende Aperitifs aus biologischem Anbau und aus der Normandie

Safran aus der Normandie

Safran, Yuzu, Szechuanpfeffer, Bärlauch und schwarzer Knoblauch aus der Normandie

Normandanier

Produkte aus der Normandie

Herr Habo Naseh

Syrische Küche zum Mitnehmen

Italiano :

La città di Caen organizza la 27ª edizione dei suoi mercati artigianali notturni nella marina, ogni venerdì dall’11 luglio al 15 agosto.

Troverete una cinquantina di espositori e produttori di prodotti locali: gioielli, pelletteria, candele, saponi, ceramiche, oggetti decorativi, ecc.

Gioielli

Gioielli Mainecoon

Gioielli artigianali

Les Cocottes Sauvages

Gioielli ricamati e in argilla polimerica

Mary Bijoux

Gioielli in tessuto, cristallo, acciaio e pelle

I Gioielli dell’Eden

Gioielli in pietre naturali

Martine Couleurs Et Senteurs

Gioielli in tessuto, rafia, pelle e accessori per capelli

Lizoë

Gioielli in pietre semipreziose

Sara?Home

Gioielli di carta giapponese

Gioielli a cera persa

Gioielli a cera persa da leghe metalliche, sculture

Isatis

Gioielli in legno disegnati e dipinti a mano

Semplicemente chic e dorato

Gioielli di moda

Le Bricole di Joh

Gioielli in resina, barrette e spille

Decorazione

S.Crapediem-Fée Main

Dipinti, decorazioni e gioielli con la tecnica dell’inchiostro ad alcool

Matti-Art

Oggetti da tavola, decorazioni in legno, intarsio di paglia, pirografia

Julia Studio Graphique

Illustrazioni, poster e cartoline

Atelier Paulette

Oggetti unici serigrafati a mano

Atelier Oasis

Creazioni in macramè fatte a mano

Brummelbär

Illustrazioni originali, creazioni in carta e tessuto, spille, scrunchies

La Toulinerie

Creazioni artigianali in nodi marini

Miel De Renart

Illustrazioni, accessori in legno: spille, spille, portachiavi, piccole decorazioni

Benoit Dessine

Acquerelli, poster e cartoline sulla regione

Candele

Creazioni Candel Lueur

Candele gourmet, polveri e fondenti profumati, deodoranti per ambiente

Pelle di ceramica

Manon Lejuez

Ceramica fatta a mano

Yohann Hebert

Terracotta artigianale

L’atelier Du Nord

Laboratorio di pelletteria di ispirazione vichinga

Produzione

Fallait-Y-Penser

Manicotti, coprisella e gilet di sicurezza per ciclisti, tovaglie

CBBE

Accessori in tessuto per bambini

Cucito e altre idee

Creazioni tessili per grandi e piccini

Jeanne e Juliette

Luci notturne decorative e accessori in tessuto

Handgel

Design per accessori pratici e colorati per la vita di tutti i giorni

Basta un punto

Borse, marsupi, portamatite, portaocchiali

Il mio laboratorio di cucito

Abbigliamento e accessori da donna in tessuti colorati

Y?a 2 lajoie

Giochi tessili lavabili e riutilizzabili per bambini

2a-s marine

Borse realizzate con vele riciclate, arredi marini, braccialetti, cuscini

Atipico

Prodotti realizzati con tessuti riutilizzati e a rifiuti zero

Ricamo Camelle

Oggetti decorativi, accessori, tessuti e gioielli ricamati a mano

Bellydoo

Bottiglie per l’acqua calda riciclate ed equosolidali, prodotte in Normandia

Kap créa

Polsini e colletti rimovibili, borse in tela militare e tappezzeria

Cosmetici

Saponi dalla punta della penisola

Saponi biologici saponificati a freddo

Saponificatore

Saponi, balsami per il corpo e shampoo prodotti artigianalmente

Gastronomia

Pensateci bene

Biscotti artigianali e pasta biscotto cruda

Skinfaxi

Cocktail pronti da bere

La-jon

Bevande tradizionali a base di rum

La cucina di François

Empanadas, dolci e gastronomia spagnola

Cucina dokta

Gastronomia kreyol

Au bon miel Normandie

Miele, pan di zenzero, caramelle

Brasserie du chaos

Birre artigianali

Fifi & boutin

Sciroppi di frutta fresca esotica prodotti artigianalmente

Le delizie del Maghreb

Pasticceria e specialità orientali dolci e salate

Sam plais

Biscotti fatti in casa

Birrificio Beerouette

Birre locali

La Rochefumée

Affumicatura calda e fredda di prodotti locali della Normandia

Perlé di Normandia

Aperitivi biologici e spumanti normanni

Zafferano di Normandia

Zafferano, yuzu, pepe di sichuan, aglio orsino e aglio nero di Normandia

Normandino

Prodotti della Normandia

Signor Habo Naseh

Takeaway siriano

Espanol :

La ciudad de Caen organiza la 27ª edición de sus mercados nocturnos de artesanía en el puerto deportivo, todos los viernes del 11 de julio al 15 de agosto.

Encontrará unos cincuenta expositores y fabricantes de productos locales: joyería, marroquinería, velas, jabones, cerámica, artículos de decoración, etc.

Joyería

Joyería Mainecoon

Joyas artesanales

Les Cocottes Sauvages

Joyas bordadas y de arcilla polimérica

Mary Bijoux

Joyas de tela, cristal, acero y cuero

Les Joyaux D’Eden

Joyas de piedras naturales

Martine Couleurs Et Senteurs

Joyas de tela, rafia, cuero y accesorios para el pelo

Lizoë

Joyas de piedras semipreciosas

Inicio

Joyas japonesas de papel

Joyas de cera perdida

Joyería a la cera perdida a partir de aleaciones metálicas, esculturas

Isatis

Joyas de madera dibujadas y pintadas a mano

Simplemente chic y dorado

Bisutería

Les Bricoles De Joh

Bisutería, pasadores y broches de resina

Decoración

S.Crapediem-Fée Main

Pinturas, decoraciones y joyas con la técnica de la tinta de alcohol

Matti-Art

Vajillas, adornos de madera, marquetería de paja, pirograbado

Julia Studio Graphique

Ilustraciones, carteles y postales

Taller Paulette

Objetos únicos serigrafiados a mano

Atelier Oasis

Creaciones de macramé hechas a mano

Brummelbär

Ilustraciones originales, creaciones en papel y tela, broches, coleteros

La Toulinerie

Creaciones artesanales en nudos marineros

Miel De Renart

Ilustraciones, accesorios de madera: alfileres, broches, llaveros, pequeños adornos

Benoit Dessine

Acuarelas, carteles y postales sobre la región

Velas

Creaciones Candel Lueur

Velas gourmet, polvos perfumados y fondants, ambientadores

Cerámica de cuero

Manon Lejuez

Cerámica hecha a mano

Yohann Hebert

Cerámica artesanal

Taller del Norte

Taller de marroquinería de inspiración vikinga

Fabricación

Fallait-Y-Penser

Manguitos, fundas de sillín y chalecos de seguridad para ciclistas, manteles

CBBE

Accesorios de tela para niños

Costura y otras ideas

Creaciones textiles para grandes y pequeños

Jeanne y Juliette

Lámparas de noche decorativas y accesorios de tela

Handgel

Diseños de accesorios prácticos y coloridos para el día a día

Basta una puntada

Bolsos, riñoneras, estuches para lápices y gafas

Mi laboratorio de costura

Ropa de mujer y accesorios en tejidos de colores

Yá 2 lajoie

Juegos textiles lavables y reutilizables para niños

2a-s marino

Bolsas hechas con velas recicladas, muebles marinos, pulseras, cojines

Atipic

Productos fabricados con tejidos reutilizados y de residuo cero

Bordado Camelle

Objetos decorativos, accesorios, textiles y joyas bordados a mano

Bellydoo

Botellas de agua caliente recicladas y de comercio justo, fabricadas en Normandía

Kap créa

Puños y cuellos desmontables, bolsas militares de lona y tapicería

Cosméticos

Jabones de la punta de la península

Jabones ecológicos saponificados en frío

Jabonera

Jabones, bálsamos corporales y champús artesanales

Gastronomía

Piénsalo

Galletas artesanas y masa cruda de galletas

Skinfaxi

Cócteles listos para beber

La-jon

Bebidas tradicionales a base de ron

La cocina de François

Empanadas, postres y delicatessen españolas

Cocina dokta

Gastronomía kreyol

Au bon miel Normandie

Miel, pan de especias, caramelos

Brasserie du chaos

Cervezas artesanales

Fifi & boutin

Siropes artesanales de frutas exóticas frescas

Las delicias del Magreb

Pastelería y especialidades orientales dulces y saladas

Sam plais

Galletas caseras

Cervecería Beerouette

Cervezas locales

La Rochefumée

Ahumado en caliente y en frío de productos locales de Normandía

Perlé de Normandía

Aperitivos espumosos ecológicos y normandos

Azafrán de Normandía

Azafrán, yuzu, pimienta de Sichuan, ajo de oso y ajo negro de Normandía

Normandanier

Productos de Normandía

Sr. Habo Naseh

Comida siria para llevar

L’événement Les marchés nocturnes de l’artisanat Caen a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Caen la Mer