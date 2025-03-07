Les marchés paysans Lamazière-Basse

Les marchés paysans Lamazière-Basse vendredi 7 mars 2025.

Les marchés paysans

Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-03-07

fin : 2025-04-18

Date(s) :

2025-03-07 2025-03-21 2025-04-04 2025-04-18 2025-05-02 2025-05-16 2025-06-06 2025-06-20 2025-07-04 2025-09-05 2025-09-19 2025-10-03 2025-10-17

Ils sont de retour ! les marchés paysans à Lamazière-Basse, les 1er et 3èmes vendredis de chaque mois avec la présence des producteurs locaux. .

Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 88 79 lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr

