Les marchés paysans Lamazière-Basse
Les marchés paysans Lamazière-Basse vendredi 7 mars 2025.
Les marchés paysans
Lamazière-Basse Corrèze
Début : 2025-03-07
fin : 2025-04-18
2025-03-07 2025-03-21 2025-04-04 2025-04-18 2025-05-02 2025-05-16 2025-06-06 2025-06-20 2025-07-04 2025-09-05 2025-09-19 2025-10-03 2025-10-17
Ils sont de retour ! les marchés paysans à Lamazière-Basse, les 1er et 3èmes vendredis de chaque mois avec la présence des producteurs locaux. .
Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 88 79 lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr
