Robécourt

Les mardis à vélo

Place du monument Robécourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-18 16:30:00

fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Envie de faire une balade accompagnée à vélo ?

Que diriez-vous de découvrir les merveilleux parcours qui peuplent nos forêts sans vous soucier de perdre votre chemin ? Ou bien que pensez-vous de tester gratuitement les vélos électriques en location à La Belle Forêt à l’occasion de ces parcours collectifs ?

Animation gratuite !

Inscription obligatoire

Possibilité de louer gratuitement un vélo électrique à La Belle Forêt pour cette balade, sur acquittement de la caution !Tout public

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Place du monument Robécourt 88320 Vosges Grand Est +33 6 84 43 11 58

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English :

Want to go on a guided bike ride?

How about exploring the wonderful trails that wind through our forests without worrying about getting lost? Or how about trying out the electric bikes available for rent at La Belle Forêt for free during these group rides?

Free event!

Registration required

You can rent an electric bike for free at La Belle Forêt for this ride, upon payment of a deposit!

L’événement Les mardis à vélo Robécourt a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME