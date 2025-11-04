Les mardis anti-gaspi Salle Jary L’Hermenault
Les mardis anti-gaspi Salle Jary L'Hermenault mardi 4 novembre 2025.
Les mardis anti-gaspi
Salle Jary 85570 L’Ouche Brunet L’Hermenault Vendée
Début : 2025-11-04 18:00:00
fin : 2025-11-04 20:00:00
2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25
Pour éviter le gaspillage d’aliments
Ateliers cuisine:
– cuisiner ses repas de la semaine
– découvrir, transmettre
– inventer ses recettes
– manger sain pour pas cher
Des nouvelles recettes à base de tomates, vertes!
Denrées fournies, matériel et ustensiles à emporter.
Pensez à ramener quelques boites.
Attention il n’y aura que 3 dates, pensez à réserver!
Places limitées
Gratuit
Tout public
Infos et inscriptions au 06 83 53 98 90. .
Infos et inscriptions au 06 83 53 98 90.
