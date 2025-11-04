Les mardis anti-gaspi Salle Jary L’Hermenault

Les mardis anti-gaspi

Salle Jary 85570 L’Ouche Brunet L’Hermenault Vendée

Début : 2025-11-04 18:00:00

fin : 2025-11-04 20:00:00

2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25

Pour éviter le gaspillage d’aliments

Ateliers cuisine:

– cuisiner ses repas de la semaine

– découvrir, transmettre

– inventer ses recettes

– manger sain pour pas cher

Des nouvelles recettes à base de tomates, vertes!

Denrées fournies, matériel et ustensiles à emporter.

Pensez à ramener quelques boites.

Attention il n’y aura que 3 dates, pensez à réserver!

Places limitées

Gratuit

Tout public

Infos et inscriptions au 06 83 53 98 90. .

Salle Jary 85570 L’Ouche Brunet L’Hermenault 85570 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 53 98 90

English :

To avoid food waste

German :

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden

Italiano :

Per evitare gli sprechi alimentari

Espanol :

Para evitar el desperdicio de alimentos

