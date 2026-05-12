Lanvollon

Les Mardis au Clair de Lune

Lanvollon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:30:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Les Mardis au Clair de Lune, ce sont quatre soirées estivales, festives et familiales à la tombée de la nuit. Quatre lieux privilégiés d’acrobaties, de jonglage, de musique et de rencontres avec l’imaginaire breton. Convivialité et étoiles plein les yeux garanties !

Envie de toucher de près au légendaire esprit festif breton, et d’en profiter avec toute la petite famille ? Les Mardis au Clair de Lune ont de quoi satisfaire tout le clan ! Le programme est alléchant de quoi manger sur place à partir de 18h30, une balade au crépuscule ponctuée de spectacles tout public… Vendu !

Déambulation et spectacles à partir de 20h30.

Ce deuxième Mardi de l’été nous conduit dans le village de Lanvollon, avec Atome Théâtre et La Compagnie des Arbres pour les spectacles Gwendal l’apprenti démon et Back to les saisons .

Info + prévoyez des vêtements chauds et une lampe torche. 4€, gratuit moins de 10 ans. Billetterie sur place, pas de réservation. .

Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement Les Mardis au Clair de Lune Lanvollon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Falaises d’Armor