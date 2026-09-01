Informations pratiques

Saint-Gonlay

Les mardis cocooning

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 19:00:00

fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Tous les mardis de septembre et de novembre, de 19h à 20h, le Saperlipopette Bar accueille Alexia pour les mardis cocooning avec du yin yoga, respiration et voyage sonore.

« Dans une ambiance douce et enveloppante, je vous propose une pratique de Yin Yoga accompagnée par les vibrations de mes instruments : Harmonium indien, Kochi, Guitare et Bols tibétains.

Cette pratique en apparence physique est une invitation à l’introspection, à la reconnexion à soi et à ses besoins.

Un espace pour détendre les tissus profonds du corps et simplement…ETRE. »

N’oubliez pas votre tapis et vos coussins.

Sur inscription.

Payant. .

Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 74 71 26

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English :

L’événement Les mardis cocooning Saint-Gonlay a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – Montfort Communauté