Les mardis cocooning Saint-Gonlay
mardi 3 novembre 2026 · Saint-Gonlay
Informations pratiques
Saint-Gonlay
Les mardis cocooning
Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 19:00:00
fin : 2026-11-03 20:00:00
Date(s) :
2026-11-03
Tous les mardis de septembre et de novembre, de 19h à 20h, le Saperlipopette Bar accueille Alexia pour les mardis cocooning avec du yin yoga, respiration et voyage sonore.
« Dans une ambiance douce et enveloppante, je vous propose une pratique de Yin Yoga accompagnée par les vibrations de mes instruments : Harmonium indien, Kochi, Guitare et Bols tibétains.
Cette pratique en apparence physique est une invitation à l’introspection, à la reconnexion à soi et à ses besoins.
Un espace pour détendre les tissus profonds du corps et simplement…ETRE. »
N’oubliez pas votre tapis et vos coussins.
Sur inscription.
Payant. .
Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 74 71 26
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English :
L’événement Les mardis cocooning Saint-Gonlay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté
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