Les mardis créatifs – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes mardi 30 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-30 16:30 – 18:00

Gratuit : non 20 € l’atelier ou 105 € pour le trimestre de 7 séances hors vacances scolaires (15 €/atelier). enfant à partir de 5 ans

Venez jouer avec les textures et couleurs propres aux matériaux à disposition : papier, fil, argile, carton… L’atelier est un espace d’expérimentations pour créer en s’amusant et laisser libre cours à son imagination; Au programme : peinture, modelage, collage, pompon… Cycle d’ateliers de créations graphiques et plastiques diverses et variées avec Alix; pour les enfants de 5 à 12 ans. Un mardi sur deux de 16h30 à 18h hors vacances scolaires à partir du 16 septembre jusqu’au 16 décembre 2025.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-mardis-creatifs