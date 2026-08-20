Les mardis dans les mailles Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:30 – 20:00

Gratuit : non Cycle à l’année Tarif :• 150€/an pour les adhérent·e·s,• 180€ pour les non adhérent·e·s S’inscrire à l’Apéro’crochet du 15 septembre : https://www.helloasso.com/associations/o-p-tits-coins/evenements/apero-crochet-je-m-initie-1 Pour adhérer, c’est ici : https://www.helloasso.com/associations/o-p-tits-coins/adhesions/adhesion-o-ptits-coins Adulte, Tout public, Senior, Jeune Public, Etudiant, En famille – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Pré-requis obligatoire : avoir participé à un « Apéro’crochet : je m’initie » ou pratiquer le crochet Venez crocheter un mardi par mois dans une ambiance conviviale. Au programme :– réalisation de projets accompagnés autour du crohet– échanges conviviaux autour du crochet– apprentissage des techniques et des mailles au crochet,– savoir choisir les fils et les crochets associés,– lecture de patrons en diagrammes et abréviations– conseils de personnalisation, conseils d’entretien et de lavage. Dans les projets proposés, plusieurs patrons à suivre vous seront mis à disposition.Si vous avez des kits, des idées ou des projets en cours, ils seront les bienvenus. Le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins ou il est possible de venir avec son matériel.Un kit de démarrage à 20€ est également proposé comprenant 1 aiguille à coudre le tricot, 1 crochet 3.5mm, 3 pelotes de coloris différents en coton mercerisé, 6 marqueurs de mailles. Les « Mardis dans les mailles » sont animés par Elodie de OmeBonheurs.Il vous sera proposé plusieurs ventes groupées de matériels pendant l’année. Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité ! Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir le crochet ou qui ont déjà fait du crochet.À partir de 10 ans. Cycle annuel de 10 séances1 date par mois, hors vacances scolaires :– 29 septembre– 13 octobre– 17 novembre– 1er décembre (possibilité de travailler sur un cadeau à offrir)– 19 janvier– 9 février– 9 mars– 6 avril– 4 mai– 1er juin

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-mardis-dans-les-mailles/date:2026-09-29



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