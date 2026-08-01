LES MARDIS DE BOMPAS MENJA I CANTA Bompas
mardi 4 août 2026 · Bompas
Informations pratiques
Bompas
LES MARDIS DE BOMPAS MENJA I CANTA
19 Allée Pierre Pams Bompas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 00:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Ambiance garantie pour cette soirée champêtre animée par le groupe BLAX. Buvette et restauration organisées par les associations.
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19 Allée Pierre Pams Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08
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English :
A great time is guaranteed at this country-style evening featuring the band BLAX. Refreshments and food will be provided by the local organizations.
L’événement LES MARDIS DE BOMPAS MENJA I CANTA Bompas a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME