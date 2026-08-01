Informations pratiques

Bompas

LES MARDIS DE BOMPAS MENJA I CANTA

19 Allée Pierre Pams Bompas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:30:00

fin : 2026-08-04 00:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Ambiance garantie pour cette soirée champêtre animée par le groupe BLAX. Buvette et restauration organisées par les associations.

.

19 Allée Pierre Pams Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great time is guaranteed at this country-style evening featuring the band BLAX. Refreshments and food will be provided by the local organizations.

L’événement LES MARDIS DE BOMPAS MENJA I CANTA Bompas a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME