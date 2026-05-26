Embres-et-Castelmaure

LES MARDIS DE CASTELMAURE

4 route des canelles Embres-et-Castelmaure Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

La cave coopérative Castelmaure vous propose tous les mardis du mois de juillet et d’août une visite de la cave suivie d’une dégustation accompagnée de planche de charcuterie et de fromage.

Sur inscription auprès de la coopérative.

Cette activité peut être complétée par la balade ludique du Roi Carignan , proposée au départ du caveau. Ce parcours facile et de courte durée vous permettra de découvrir les différents cépages de manière amusante, grâce à un jeu tout au long du circuit balisé. À l’issue de la balade, une récompense vous attendra à la boutique de la cave coopérative.

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4 route des canelles Embres-et-Castelmaure 11360 Aude Occitanie +33 4 68 45 91 83 vins@castelmaure.com

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English :

Every Tuesday in July and August, the Castelmaure cooperative cellar offers a tour of the cellar followed by a tasting accompanied by a charcuterie and cheese board.

Please register with the cooperative.

This activity can be complemented by the Roi Carignan walk, which departs from the winery. This short, easy tour is a fun way to learn about the different grape varieties, with a game along the way. At the end of the walk, a reward awaits you in the Cave Coopérative store.

L’événement LES MARDIS DE CASTELMAURE Embres-et-Castelmaure a été mis à jour le 2026-05-26 par