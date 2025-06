Les mardis de Clohars The Cactus Candies Musique Country Cour de l’école en centre bourg Clohars-Fouesnant 15 juillet 2025 21:00

Finistère

Finistère

Début : 2025-07-15 21:00:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Venez plonger dans l’ambiance musicale du sud des Etats-Unis des années 40 & 50 avec THE CACTUS CANDIES !

Composé de quatre musiciens passionnés, le groupe The Cactus Candies s’amuse à jouer un répertoire

convivial, festif et dansant et nous embarque outre Atlantique dans les pas des icônes de la musique Country.

En voiture Simone, Hank Williams, Carolina Cotton, Dolly Parton, Johnny Cash, The Farmer Brothers, Dale Evans,

Faron Young, Curtis Gordon, The Louvin’ Brothers, Rose Maddox et bien d’autres seront vos compagnons de carriole ! .

Cour de l’école en centre bourg Bourg

Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne

