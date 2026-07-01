Informations pratiques

Soleymieux

Les mardis de la Fontaine

Place de la Fontaine Soleymieux Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25 2026-09-08 2026-09-22 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03 2026-11-17 2026-12-01 2026-12-15 2026-12-29

Le mardi, sur la place de la Fontaine, vous trouverez fromager, primeur, food truck et gaufres de Sam !

.

Place de la Fontaine Soleymieux 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 25 30 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Tuesdays, at Place de la Fontaine, you’ll find a cheese vendor, a produce vendor, a food truck, and Sam’s waffles!

L’événement Les mardis de la Fontaine Soleymieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Loire Forez