Les mardis de la pelote Peyrehorade

Les mardis de la pelote Peyrehorade mardi 22 juillet 2025.

Les mardis de la pelote

Fronton Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Chaque village de notre région possède un fronton contre lequel se déclinent tous les jeux de pelote basque. Venez découvrir le plus simple, le plus pur la main nue !

Cette partie donnera l’occasion au commentateur de présenter toutes les facettes de ce sport et vous y initier.

Tout public. Ouvert à tous.

Entrée gratuite et restauration sur place.

Annulation en cas de pluie. .

Fronton Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Les mardis de la pelote

Every village in our region has a pelota court where you can play all kinds of Basque pelota games. Come and discover the simplest and purest of them all: the bare hand!

This game will give the commentator the opportunity to present all the facets of this sport and introduce you to it.

German : Les mardis de la pelote

Jedes Dorf in unserer Region hat einen Giebel, an dem alle baskischen Pelota-Spiele ausgetragen werden. Entdecken Sie das einfachste und reinste Spiel: das Spiel mit der bloßen Hand!

Diese Partie wird dem Kommentator die Gelegenheit geben, alle Facetten dieses Sports vorzustellen und Sie in ihn einzuführen.

Italiano :

In ogni villaggio della nostra regione c’è un campo di pelota dove è possibile giocare a tutti i diversi giochi della pelota basca. Venite a scoprire il più semplice e puro di tutti: la mano nuda!

Questo gioco darà al commentatore l’opportunità di presentare tutte le sfaccettature di questo sport e di farvelo conoscere.

Espanol : Les mardis de la pelote

Todos los pueblos de nuestra región tienen un frontón donde se puede jugar a los diferentes juegos de la pelota vasca. Ven a descubrir el más sencillo y puro de todos: ¡la mano desnuda!

Este juego dará al comentarista la oportunidad de presentarle todas las facetas de este deporte e iniciarle en él.

L’événement Les mardis de la pelote Peyrehorade a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans