Les mardis de la Philharmonie Jazz à la Villette Thann

Les mardis de la Philharmonie Jazz à la Villette

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-14 15:30:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Rhoda Scott s’entoure d’un ensemble féminin d’exception pour un concert de jazz élégant et vibrant. Improvisations virtuoses et swing envoûtant célèbrent le jazz au féminin.

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Rhoda Scott surrounds herself with an exceptional all-female ensemble for an elegant and vibrant jazz concert. Virtuoso improvisations and spellbinding swing celebrate jazz for women.

