LES MARDIS DE L’ART Sérignan 8 juillet 2025 07:00

Hérault

LES MARDIS DE L’ART Allées de la République Sérignan Hérault

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

Chaque mardi de l’été, retrouvez votre marché d’art et d’artisanat en plein cœur de la ville.

Entrée libre. .

Allées de la République

Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90

English :

Every Tuesday throughout the summer, you’ll find your very own arts and crafts market right in the heart of the town.

German :

Jeden Dienstag im Sommer findet im Herzen der Stadt ein Kunst- und Handwerksmarkt statt.

Italiano :

Ogni martedì, per tutta l’estate, troverete il vostro mercato dell’artigianato proprio nel cuore della città.

Espanol :

Todos los martes del verano, encontrará su propio mercado de artesanía en pleno centro de la ciudad.

