Les mardis de l’été | Concert Sheep’n’Beer Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Les mardis de l’été | Concert Sheep’n’Beer

Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

La Ville de Saint-Martin de Seignanx revient avec les mardis de l’été avec deux concerts ! Ils prendront place sur la scène du Parc Maisonnave. Venez profiter du théâtre de verdure, pour un pique-nique, une danse ou juste pour profiter en famille ou entre amis d’une pause musicale.

Rendez-vous à 20h30 pour le concert de Sheep’n’Beer proposée par l’association la Locomotive.

Portés par l’énergie de six musiciens, ils feront vibrer le public au rythme de compositions originales et de grands classiques de la musique celtique. Un voyage musical à ne pas manquer !

Gratuit, ouvert à tous.

Food truck sur place. .

Rue de Gascogne Parc Maisonnave Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 60 mairie@saintmartindeseignanx.fr

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English : Les mardis de l’été | Concert Sheep’n’Beer

L’événement Les mardis de l’été | Concert Sheep’n’Beer Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx