Les mardis de l’été Customise ton costume Médiathèque Saint-Calais

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Début : 2025-08-05 14:00:00

2025-08-05

Customisation de vêtements et accessoires d’esprit médiéval (bouclier, épée, robe, tunique de chevalier…).

L’association St-Cal’en Fête se joint à l’équipe du Centre Culturel pour préparer des costumes enfants à l’occasion de la prochaine Fête du Chausson aux Pommes.

Sur inscriptions (places limitées)

Dès 6 ans .

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

English :

Customization of medieval-style clothing and accessories (shields, swords, dresses, knight?s tunics, etc.).

German :

Anpassung von Kleidung und Accessoires im mittelalterlichen Stil (Schild, Schwert, Kleid, Rittermantel usw.).

Italiano :

Personalizzazione di abiti e accessori medievali (scudi, spade, abiti, tuniche da cavaliere, ecc.).

Espanol :

Personalización de ropa y accesorios medievales (escudos, espadas, vestidos, túnicas de caballero, etc.).

