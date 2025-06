LES MARDIS DE L’ÉTÉ Ganges 8 juillet 2025 07:00

Les mardis de l’été sont de retour pour la saison estivale 2025 !

Annulé si pluie

Cœur de ville Gratuit Animation de 20h30 jusqu’à 00h00.

Programme

– le 8 juillet The Cevenn’s Boars (reprises rock)

– le 22 juillet No Sense (reprises pop, rock, funk et soul)

– le 29 juillet Charcoal and Sugar (reprises country, folk blues et swing)

– le 12 août Noche Bianca (flamenco, rumba)

– le 19 août Lola 17 (chanson française, auteur compositeur interprète).

Venez nombreux profiter de soirées festives et musicales ! .

Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

Summer Tuesdays are back for the 2025 summer season!

Cancelled if rain

German :

Die Sommerdienstage sind für die Sommersaison 2025 wieder da!

Abgesagt bei Regen

Italiano :

I martedì estivi tornano per la stagione estiva 2025!

Annullati in caso di pioggia

Espanol :

¡Vuelven los martes de verano para la temporada estival de 2025!

Cancelado si llueve

