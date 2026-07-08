Les mardis de l’été Hasparren
mardi 14 juillet 2026 · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Les mardis de l’été
Place de l’église Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Concert avec Trio pop rock, The Teasers.
Ils vous replongent au coeur du Swinging London, cette époque où la musique bousculait les codes et où chaque note vibrait d’une liberté nouvelle.
Buvette et restauration sur place. .
Place de l’église Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les mardis de l’été
L’événement Les mardis de l’été Hasparren a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)
- Initiation à la pelote basque expérience et découverte de 2 disciplines. Hasparren 8 juillet 2026
- Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren 8 juillet 2026
- Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren 8 juillet 2026
- Course de vaches Arènes municipales Hasparren 8 juillet 2026
- Balade contée en coeur de ville Hasparren 9 juillet 2026