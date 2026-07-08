Informations pratiques

Hasparren

Les mardis de l’été

Place de l’église Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Concert avec Trio pop rock, The Teasers.

Ils vous replongent au coeur du Swinging London, cette époque où la musique bousculait les codes et où chaque note vibrait d’une liberté nouvelle.

Buvette et restauration sur place. .

Place de l’église Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Les mardis de l’été

L’événement Les mardis de l’été Hasparren a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque