Les mardis de l’été Espace d’Ombrage-Parc JOUVET Valence

Les mardis de l’été Espace d’Ombrage-Parc JOUVET Valence mardi 29 juillet 2025.

Les mardis de l’été

Espace d’Ombrage-Parc JOUVET 27. Avenue de la comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-29 17:00:00

fin : 2025-07-29 01:00:00

Date(s) :

2025-07-29

Dès 17h , nous aurons des animations avec 1 disco-salade et une recycleuses qui crée des bijoux en matières recyclées. Puis à la tombée de la nuit, diffusion sur écran géant du célèbre Opéra « Barbe Bleue « d’OFFENBACH.

.

Espace d’Ombrage-Parc JOUVET 27. Avenue de la comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

English :

From 5 p.m. onwards, there’ll be entertainment including 1 disco-salad and a recycler creating jewelry from recycled materials. Then, as night falls, a giant screen showing of OFFENBACH’s famous opera « Bluebeard ».

German :

Ab 17 Uhr gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit einem Disco-Salat und einer Recyclerin, die Schmuck aus recycelten Materialien herstellt. Bei Einbruch der Dunkelheit wird die berühmte Oper « Blaubart » von OFFENBACH auf einer Großleinwand gezeigt.

Italiano :

A partire dalle 17.00, ci sarà un intrattenimento che comprende 1 disco-salad e un riciclatore che crea gioielli con materiali riciclati. Poi, al calar della sera, proiezione su schermo gigante della famosa opera « Barbablù » di OFFENBACH.

Espanol :

A partir de las 17.00 horas, habrá espectáculos como 1 disco-salad y un reciclador que crea joyas a partir de materiales reciclados. Al caer la noche, proyección en pantalla gigante de la famosa ópera « Barba Azul » de OFFENBACH.

L’événement Les mardis de l’été Valence a été mis à jour le 2025-07-05 par Valence Romans Tourisme