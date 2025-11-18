Les mardis de l’intérim avec JOB CITY Agence MANOSQUE Manosque
Les mardis de l’intérim avec JOB CITY Mardi 18 novembre, 08h00 Agence MANOSQUE Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:00:00
Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:00:00
Venez rencontrer l’agence intérim JOB CITY dans le Hall d’accueil de France Travail Manosque. De nombreuses offres d’emploi seront proposées dans divers secteurs. N’oubliez pas votre CV !
De 9h à 12h00 dans le hall d’accueil de France Travail Manosque.
Agence MANOSQUE 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur
