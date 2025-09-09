Les Mardis de l’Intérim : LIP INTÉRIM et INTERACTION Agence RENNES OUEST Rennes

Les agences intérims LIP INTÉRIM et INTERACTION Mordelles seront présentes le mardi 9 septembre de 9h00 à 12h00 à l’agence France Travail Rennes Ouest.De nombreux postes sont à pourvoir autour de Rennes et sur les communes à l’ouest de Rennes (Plélan-le-Grand, Mordelles, Saint-Gilles, Montfort-sur-Meu, Chartres-de-Bretagne…).Les recrutement concerneront les secteurs d’activité suivant : – AGROALIMENTAIRE – TRANSPORT LOGISITIQUE, – BTP- INDUSTRIE- GRANDE DISTRIBUTION Venez rencontrer les recruteurs munis de votre CV mis à jour

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine