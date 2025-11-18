Les mardis de l’intérim : RANDSTAD INHOUSE LINPAC ET TILIZ Agence PONTIVY Pontivy

Les mardis de l’intérim : RANDSTAD INHOUSE LINPAC ET TILIZ Mardi 18 novembre, 08h00 Agence PONTIVY Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Dans le cadre des mardis de l’intérim nous accueillons l’agence RANDSTAD INHOUSE LINPAC ET TILIZ qui vous recevra sans rdv, présentation de son agence et des postes à pourvoir, se munir d’un CV.

Agence PONTIVY 56300 Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526866 »}]

Dans le cadre des mardis de l’intérim nous accueillons l’agence RANDSTAD INHOUSE LINPAC ET TILIZ qui vous recevra sans rdv, présentation de son agence et des postes à pourvoir, se munir d’un CV. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution