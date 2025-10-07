Les Mardis de l’Intérim / Semaine du BTP avec Actual BTP Rennes et Randstad Montauban de Bretagne Agence RENNES OUEST Rennes

Les Mardis de l’Intérim / Semaine du BTP avec Actual BTP Rennes et Randstad Montauban de Bretagne Agence RENNES OUEST Rennes Mardi 7 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Les agences intérims Actual BTP Rennes et Randstad Montauban de Bretagne seront présentes le mardi 7 Octobre 2025 de 9h00 à 12h00 à l’agence France Travail Rennes Ouest. Les recrutement concerneront les secteurs d’activité suivant : – BTP Venez rencontrer les recruteurs munis de votre CV mis à jour

rendez vous dans l’agence France Travail Rennes Ouest 167 route de Lorient 35000 Rennes entre 9h et 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine