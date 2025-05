Les Mardis de l’Intérim : SERVAGROUPE et STARTPEOPLE – Agence RENNES OUEST Rennes, 13 mai 2025, Rennes.

Les Mardis de l’Intérim : SERVAGROUPE et STARTPEOPLE Agence RENNES OUEST Rennes Mardi 13 mai, 09h00

Les agences intérims SERVAGROUPE et START PEOPLE seront présentes le mardi 13 mai de 9h00 à 12h00 dans l’agence France Travail Rennes Ouest.De nombreux postes sont à pourvoir : SECTEUR PRODUCTION…

Les agences intérims SERVAGROUPE et START PEOPLE seront présentes le mardi 13 mai de 9h00 à 12h00 dans l’agence France Travail Rennes Ouest.De nombreux postes sont à pourvoir : SECTEUR PRODUCTION/ MANUFACTURE :- Opérateur de production MONTFORT SUR MEU / GUER (navette disponible) /CHATEAUBOURG (être obligatoirement véhiculé)SECTEUR MAINTENANCE/ BATIMENTS (être véhiculé) :- Conducteur d’engins- Bancheur- Coffreur- Technicien de maintenance- Paysagiste SECTEUR COMMERCE :- Hôte de caisse- Employé libre service Sur les secteurs de RENNES ET SES ALENTOURS (MORDELLES / BRUZ / MONTFORT-SUR-MEU/L’HERMITAGE / CHARTRES DE BRETAGNE / BEDEE..Venez rencontrer les recruteurs munis de votre CV mis à jour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-13T10:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/438719

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine