Les mardis de Lucien Rue Pierre de Coubertin Biganos
Les mardis de Lucien Rue Pierre de Coubertin Biganos mardi 3 février 2026.
Les mardis de Lucien
Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Lucien Mounaix Biganos Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Si vous cherchez une scène ouverte, c’est bien ici !
L’idée de ce rendez-vous est d’offrir aux artistes locaux du Bassin d’Arcachon, un espace scénique (que vous soyez chanteurs, musiciens, stand-uppeur, mimes, comédiens, seuls ou en groupe) et d’offrir au public un accès à la découverte de talents.
La scène est ouverte sans rémunération pour les artistes et l’entrée est gratuite pour les spectateurs.
Les inscriptions se font auprès du service Culture à l’adresse suivante mardidelucien@villedebiganos.fr
Tarif Gratuit .
Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Lucien Mounaix Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine mardidelucien@villedebiganos.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les mardis de Lucien
L’événement Les mardis de Lucien Biganos a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Coeur Bassin