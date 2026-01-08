Les mardis de Lucien Rue Pierre de Coubertin Biganos

Les mardis de Lucien

Si vous cherchez une scène ouverte, c’est bien ici !

L’idée de ce rendez-vous est d’offrir aux artistes locaux du Bassin d’Arcachon, un espace scénique (que vous soyez chanteurs, musiciens, stand-uppeur, mimes, comédiens, seuls ou en groupe) et d’offrir au public un accès à la découverte de talents.

La scène est ouverte sans rémunération pour les artistes et l’entrée est gratuite pour les spectateurs.

Les inscriptions se font auprès du service Culture à l’adresse suivante mardidelucien@villedebiganos.fr

