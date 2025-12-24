Les mardis de Quai des Voiles, Salle de la Duchesse Anne Le Pouliguen
Les mardis de Quai des Voiles, Salle de la Duchesse Anne Le Pouliguen mardi 6 janvier 2026.
Les mardis de Quai des Voiles
Salle de la Duchesse Anne 6 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 18:00:00
fin : 2026-01-06
Date(s) :
2026-01-06
Un rendez-vous mensuel d’échange et d’information !
Thème les vieux gréements.
Dès 19h, partageons la traditionnelle galette ! Réservez dès à présent. .
Salle de la Duchesse Anne 6 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@quaidesvoiles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les mardis de Quai des Voiles Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44