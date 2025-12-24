Les mardis de Quai des Voiles, Salle de la Duchesse Anne Le Pouliguen

Les mardis de Quai des Voiles

Salle de la Duchesse Anne 6 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-01-06 18:00:00

fin : 2026-01-06

Un rendez-vous mensuel d’échange et d’information !

Thème les vieux gréements.

Dès 19h, partageons la traditionnelle galette ! Réservez dès à présent. .

Salle de la Duchesse Anne 6 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@quaidesvoiles.fr

