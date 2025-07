Les Mardis de Saint-Louis Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Saintes

Début : Mardi 2025-07-15 18:00:00

fin : 2025-08-05

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12

Passez un été en musique à Saint-Louis. Une programmation riche et variée vous attend !

English :

Spend a musical summer in Saint-Louis. A rich and varied program awaits you!

German :

Verbringen Sie einen Sommer voller Musik in Saint-Louis. Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm erwartet Sie!

Italiano :

Godetevi un’estate di musica a Saint-Louis. Un programma ricco e variegato vi aspetta!

Espanol :

Disfrute de un verano de música en Saint-Louis. Le espera un programa rico y variado

