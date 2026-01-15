Les Mardis Découverte du printemps Tous vélos Histoires et patrimoine Morcenx-la-Nouvelle

Les Mardis Découverte du printemps Tous vélos Histoires et patrimoine

Accompagné de Noël, vous partirez pour une boucle de 10 km-par des petites routes peu fréquentées à la découverte du patrimoine et des histoires locales.

Chapelle de Laharie, anciennes écuries, ex-gendarmerie …autant de lieux qui passent inaperçus et qui méritent pourtant d’être dévoilés.

A partir de 10 ans 10 km Difficulté facile Durée estimée 2 heures

Matériels non fournis Possibilité location Tandem Casque, gilet jaune et eau conseillés

Gratuit Sur inscription Animaux interdits .

Mairie de Sindères Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Les Mardis Découverte du printemps Tous vélos Histoires et patrimoine

Accompanied by Noël, you’ll set off on a 10 km loop along little-traveled back roads to discover local heritage and stories.

Chapelle de Laharie, old stables, ex-gendarmerie … so many places that go unnoticed but deserve to be revealed.

