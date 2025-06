LES MARDIS DÉGUSTATIONS DE MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone 1 juillet 2025 07:00

Hérault

LES MARDIS DÉGUSTATIONS DE MAGUELONE Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

2025-09-02

2025-09-09

Tous les mardis de l’été, trois expériences œnotouristiques sont proposées sur la presqu’île de Maguelone, avec dégustation des vins BIO handi-solidaires du Domaine.

Tous les mardis de l’été, trois expériences œnotouristiques sont proposées sur la presqu’île de Maguelone, avec dégustation des vins BIO handi-solidaires du Domaine.

Nouvelle formule cette année une dégustation accords mets & vins s’ajoute aux balades guidées dans les vignes privées et aux dégustations en plein air.

Une expérience estivale entre terroir, patrimoine et engagement solidaire

À quelques kilomètres de Montpellier, la presqu’île de Maguelone invite à découvrir un vignoble d’exception, cultivé en agriculture biologique et inscrit dans une démarche handi-solidaire. Chaque mardi, trois formules immersives sont proposées dans un cadre naturel préservé.

La grande nouveauté de l’édition 2025 est la dégustation accords mets & vins, organisée en fin d’après-midi au Comptoir des Compagnons.

Cette expérience sensorielle marie subtilité des vins du Domaine et bouchées gourmandes, mettant en valeur les arômes et la typicité du terroir.

Les matinées sont rythmées par les balades œnotouristiques guidées, à travers des vignes habituellement fermées au public. Entre anecdotes historiques, lecture du paysage à 360° et découverte des cépages, chaque visite s’achève par une dégustation conviviale.

Autre format proposé la dégustation au cœur des vignes, en plein air, au cœur de la presqu’ïle, avec panorama sur la Méditerranée, les étangs et le Pic Saint-Loup. Une expérience unique, disponible tout au long de l’été.

Le programme de l’été

Mardi 1er juillet 17h30 Accords mets & vins

Mardi 8 juillet 10h00 Dégustation au cœur des vignes

Mardi 15 juillet 10h00 Balade & dégustation

Mardi 22 juillet 17h30 Accords mets & vins

Mardi 29 juillet 10h00 Dégustation au cœur des vignes

Mardi 5 août 10h00 Balade & dégustation

Mardi 12 août 17h30 Accords mets & vins

Mardi 19 août 10h00 Dégustation au cœur des vignes

Mardi 26 août 10h00 Balade & dégustation

Mardi 2 septembre 17h30 Accords mets & vins

Mardi 9 septembre 10h00 Dégustation au cœur des vignes

Tarif 18 € ttc par adulte / 9.5 € ttc pour les 6 12 ans.

Nombre limité de places. Durée environ 1h15.

Réservation en ligne .

Prequ’île de Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 50 49 88 contact@cdm34.org

English :

Every Tuesday during the summer, three ?notouristic? experiences are offered on the Maguelone peninsula, with tastings of the Domaine?s handi-solidary organic wines.

German :

Jeden Dienstag im Sommer werden auf der Halbinsel Maguelone drei ?notouristische’ Erlebnisse angeboten, bei denen die behindertengerechten BIO-Weine der Domaine verkostet werden.

Italiano :

Ogni martedì d’estate vengono proposte tre esperienze « non turistiche » sulla penisola di Maguelone, con degustazioni di vini biologici del Domaine per persone con disabilità.

Espanol :

Todos los martes del verano se ofrecen tres experiencias « no turísticas » en la península de Maguelone, con degustaciones de los vinos ecológicos del Domaine para personas con discapacidad.

L’événement LES MARDIS DÉGUSTATIONS DE MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2025-06-23 par 34 OT MONTPELLIER