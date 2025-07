Les Mardis des Arts et du Vin Turquant

Les Mardis des Arts et du Vin Turquant mardi 15 juillet 2025.

Les Mardis des Arts et du Vin

rue Château Gaillard Turquant Maine-et-Loire

Début : 2025-07-15 18:00:00

fin : 2025-08-26 21:00:00

2025-07-15

Chaque mardi, les créateurs et artistes s’associent avec un vigneron pour vous présenter leur production.

Mardi 15 Juillet Domaine des Champs Fleuris

PRECISIONS HORAIRES

Du 15/07 au 26/08/2025 le mardi de 18h à 21h. .

rue Château Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 37 43 laboutiquemetiersdart@gmail.com

English :

Every Tuesday, designers and artists team up with a winemaker to present their products.

German :

Jeden Dienstag schließen sich Designer und Künstler mit einem Winzer zusammen, um Ihnen ihre Produktion zu präsentieren.

Italiano :

Ogni martedì, designer e artisti collaborano con un viticoltore per presentare i loro prodotti.

Espanol :

Cada martes, diseñadores y artistas se asocian con un viticultor para presentar sus productos.

L’événement Les Mardis des Arts et du Vin Turquant a été mis à jour le 2025-07-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME