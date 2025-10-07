Les mardis des sciences Côté sciences Floirac

Les mardis des sciences Côté sciences Floirac mardi 7 octobre 2025.

Les mardis des sciences 7 octobre 2025 – 2 juin 2026, certains mardis Côté sciences Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T16:30:00 – 2025-10-07T19:00:00

Fin : 2026-06-02T16:30:00 – 2026-06-02T19:00:00

Côté sciences vous ouvre ses portes chaque premier mardi du mois, durant 2h30 !

De 16h30 à 19h, échangeons et expérimentons autour de phénomènes scientifiques questionnants. Des ateliers ludiques sur des thématiques variées rythmeront ces soirées : c’est alors l’occasion de découvrir et de vous émerveiller ! Seul ou accompagné, petit ou grand, venez profiter d’ateliers ludiques et gratuits !

Côté sciences 13 esplanades des libertés floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/les-mardis-des-sciences/ »}]

Le rendez-vous incontournable des curieux de la culture scientifique ! sciences atelier