Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mardi Mardi 2025-06-17 17:30:00

fin : 2025-06-17 20:30:00

2025-06-17

« Les Mardis des Vosges Côté Sud-Ouest », marché itinérant des saveurs et des savoir-faire

Afin de promouvoir les productions locales et les artisans du secteur, la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud-Ouest organise pour la 3ème année, en partenariat avec les communes, les associations et entreprises locales, un marché itinérant des saveurs et des savoir-faire cet été 2025 !

Outre les producteurs et artisans du territoire et des environs, vous pourrez y croiser un ou plusieurs élus de la Communauté de Communes, y rencontrer les agents de la Communauté de Communes, y trouver des informations touristiques et y retrouver associations et entreprises locales !

Nous vous attendons nombreux !Tout public

Martigny-les-Bains 88320 Vosges Grand Est +33 3 29 09 43 16

English :

« Les Mardis des Vosges Côté Sud-Ouest », a travelling market of flavours and know-how

To promote local products and artisans, the Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud-Ouest is organizing for the 3rd year, in partnership with local communes, associations and businesses, a traveling market of flavors and know-how this summer 2025!

In addition to local and regional producers and craftspeople, you’ll be able to meet one or more of the Communauté de Communes’ elected representatives, find tourist information and meet up with local associations and businesses!

We look forward to seeing you there!

German :

« Les Mardis des Vosges Côté Sud-Ouest », Wandermarkt der Geschmäcker und des Know-hows

Um die lokalen Produktionen und die Handwerker der Gegend zu fördern, organisiert der Gemeindeverband Les Vosges Côté Sud-Ouest in Partnerschaft mit den Gemeinden, lokalen Vereinen und Unternehmen im Sommer 2025 zum dritten Mal einen Wandermarkt der Geschmäcker und des Know-hows!

Neben den Erzeugern und Handwerkern aus dem Gebiet und der Umgebung können Sie dort auch einem oder mehreren Abgeordneten der Verbandsgemeinde begegnen, die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde kennenlernen, touristische Informationen erhalten und lokale Vereine und Unternehmen finden!

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

« Les Mardis des Vosges Côté Sud-Ouest », un mercato itinerante di sapori e competenze

Per promuovere i prodotti locali e gli artigiani della zona, la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud-Ouest organizza per il terzo anno, in collaborazione con i comuni, le associazioni e le imprese locali, un mercato itinerante dei sapori e dei saperi nell’estate 2025!

Oltre ai produttori e agli artigiani della zona e della regione circostante, potrete incontrare uno o più rappresentanti eletti della Communauté de Communes, trovare informazioni turistiche e conoscere le associazioni e le imprese locali!

Vi aspettiamo!

Espanol :

« Les Mardis des Vosges Côté Sud-Ouest », un mercado itinerante de sabores y saber hacer

Con el fin de promover los productos locales y los artesanos de la zona, la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud-Ouest organiza por 3er año, en colaboración con los municipios, las asociaciones y las empresas locales, un mercado itinerante de sabores y saber hacer este verano de 2025

Además de los productores y artesanos de la región y sus alrededores, podrá conocer a uno o varios representantes electos de la Communauté de Communes, encontrar información turística y reunirse con asociaciones y empresas locales

¡Le esperamos!

