Les mardis d’été à Marennes Jardin Public Marennes-Hiers-Brouage 15 juillet 2025 21:00

Charente-Maritime

Les mardis d’été à Marennes Jardin Public 23 rue victor hugo Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-07-15 21:00:00

2025-07-15

Venez profitez de concerts et de spectacles au théâtre de verdure du Jardin Public à 21h Entrée libre Places assises

Musique africaine avec Malick Diaw

Jardin Public 23 rue victor hugo

Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 04 36

English :

Come and enjoy concerts and shows at the Théâtre de verdure du Jardin Public at 9pm Free admission Seating available

African music with Malick Diaw

German :

Genießen Sie Konzerte und Aufführungen im grünen Theater des Jardin Public um 21 Uhr Eintritt frei Sitzplätze

Afrikanische Musik mit Malick Diaw

Italiano :

Venite a godervi i concerti e gli spettacoli del Théâtre de Verdure nel Jardin Public alle 21.00 Ingresso libero Posti a sedere disponibili

Musica africana con Malick Diaw

Espanol :

Conciertos y espectáculos en el Théâtre de Verdure del Jardin Public a las 21:00 h Entrada gratuita Aforo libre

Música africana con Malick Diaw

L’événement Les mardis d’été à Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes